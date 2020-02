Para quem gosta de Carnaval, a época de pular a folia chegou! Em diversas cidades do Brasil diversos blocos de rua acabam atraindo foliões de todas as idades. Há, inclusive, alguns específicos para quem já passou dos 60 anos.

Os blocos de rua são, sem dúvida, uma opção de convivência e diversão para a terceira idade e, porque não, para resgatar o clima de carnavais do passado. É também uma oportunidade de compartilhar a alegria com a família, com os amigos, brincar e se divertir.

Os blocos de rua são bastante democráticos, mas para quem é mais velho vale algumas dicas para não tornar a brincadeira em algo desagradável.

1 – Como o Carnaval ocorre sempre na época quente, a hidratação do corpo é fundamental. Leve sempre uma garrafinha de água e não se esqueça de tomar água, pelo menos, de 1 em 1 hora;

2 – As ruas da cidade são locais com bastante buraco e desníveis, por isso, um calçado confortável, de preferência um tênis é o ideal para pular a folia;

3 – Cuidado com alimentos. Como a diversão é no meio da rua, vale ficar atento com a alimentação em locais com higiene duvidosa. Evite frituras e alimentos muito condimentados. E, antes de ir para o bloco tome um lanche reforçado com frutas e sucos. Se for na parte da tarde, almoce em casa, mas faça uma refeição leve;

4 – Evite locais de grande aglomeração. Normalmente, as pessoas mais velhas tendem a andar mais devagar e a ter reflexos mais lentos. Por isso, fique junto com os seus amigos e familiares e evite grandes multidões.

5 – Cuidado com o sol. Se o seu bloco sair bem no horário em que o sol tiver mais forte – entre 11h e 13 horas – proteja-se. Use protetor solar, chapéu ou boné. Não vale perder a festa por causa da insolação.

6 – Se você não está acostumado a praticar caminhadas longas, faça pequenos trajetos e pare sempre para descansar. Não se esforce mais do que sua capacidade.

Seguindo essas dicas e a do poeta de que “a alegria é a melhor coisa que existe” você consegue pular o Carnaval sem sobressaltos. Viva mais e melhor.