Ainda não vi o filme recém-lançado no Brasil: “Para sempre Alice”. A história relata a vida de uma mulher de meia idade que é diagnosticada com Alzheimer. Não tem como não fazer um paralelo com o filme “A teoria de Tudo”, sobre a vida do físico Stephen Hawking, conhecido cientista que popularizou muitos conhecimentos sobre o espaço.

A primeira personagem possui o corpo saudável, mas “perde” a cognição para demência com pouca idade. O segundo – um homem genial – perde a capacidade motora devido à doença neurológica.

O que é pior?

Na verdade queremos tudo, sempre, com plenitude. Esta é a força motriz da vida. Por este desejo que acordamos cedo para buscar a felicidade que inclui a manutenção do corpo e da mente saudáveis. Claro que, nos dois casos retratados pelo cinema no atual momento da ciência médica, não há o que prevenir. Como em muitas situações da vida temos que nos adaptar ao que nos é dado.

O que podemos fazer de maneira metafórica, usando a temática destes dois filmes, é pensar e agir para buscar formas de equilibrar o corpo e a mente. Este é o desafio possível.

De fato, a divisão teórica e científica não funciona na vida. Desafio os leitores e os meus pacientes que querem viver mais e melhor a não dividir o corpo e a mente. Somos um só. A mente é o corpo e o corpo é a mente.

Gostaram do desafio?

Descartes (que criou método descartes de divisão) que me perdoe, não dividir para conquistar é a solução.