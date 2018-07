Sempre que uma pessoa da melhor idade me diz que não tem utilidade nenhuma na vida, fico chateado e, de pronto, respondo que todos temos uma função na vida. Aqui mesmo no blog já falei a respeito deste assunto em um texto sobre porque estamos aqui.

Pensando que as pessoas estão vivendo mais tempo e que as crianças precisam destes parentes mais velhos, uma escola dos Estados Unidos criou um projeto incrível de educação. Ao invés das tradicionais parcerias entre pais e escola, o projeto foi feito para que pais e avós estejam envolvidos na educação da criança e da própria escola.

O projeto consiste em preparar alunos e apoiar a aprendizagem deles em casa. O programa treina esses “professores familiares” que são capazes de relatar aos administradores e professores sobre as lições que as crianças estão aprendendo e o que deve ser reforçado depois do horário escolar.

O objetivo é aumentar a frequência escolar das crianças e melhorar suas habilidades sociais, cooperação, comunicação, tolerância e respeito.

Bom, para mim este é um exemplo de cooperação e de grande ajuda que os avós podem oferecer aos seus netos, principalmente pela grande experiência que possuem e o tempo livre de que dispõem.

Essa é ou não é uma boa ideia? Da próxima vez que você se sentir inútil pense em ajudar as crianças nas tarefas escolares, você vai aprender, a criança vai melhorar o desempenho educacionais e a escola ganha com novas habilidades. Se não tem a quem ajudar na família, vá a escola do bairro e se ofereça como voluntário. Cooperar e ajudar os mais jovens é gratificante, pode apostar. Viva mais e melhor.