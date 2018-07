Nesta semana a Secretaria Estadual da Saúde divulga o ganhador do concurso “O mais belo idoso” de São Paulo. Para participar, os candidatos precisavam ter 60 anos ou mais e residir na cidade. Além do mais belo idoso, os candidatos podem ser eleitos nas categorias: Mister Beleza, Mister Elegância, Mister Simpatia, Mister Sorriso e Mister Timidez.

Muito mais que promover um concurso de beleza, a ideia da iniciativa é elevar a autoestima na terceira idade. Franz Kafka disse certa vez que “quem possui a faculdade de ver a beleza não envelhece”.

Estamos aqui falando de algo maior que um cabelo bonito, uma pele jovem e uma roupa elegante. A beleza é ter alegria de viver, o segredo para viver mais e melhor. A beleza está no sorriso, na capacidade de se doar, de fazer amigos e de viver bem consigo e com todos ao redor.

Independente da aparência, o que fazer para ser belo? Aqui vão algumas dicas:

Viva feliz – a capacidade que algumas pessoas têm de ter resiliência, ou seja, se adaptar a qualquer ambiente os tornam mais felizes. Faça de tudo para ver felicidade nos pequenos momentos da vida, isso pode tornar tudo muito mais bonito.

Controle o estresse e ansiedade – Sempre digo aqui no blog que um dos inimigos da saúde e bem-estar é viver ansioso com o que deverá ocorrer e estressado com todas as situações. Um bom antídoto para estes dois males é a prática constante de exercícios físicos. Caminhe ao menos 30 minutos por dia e, depois, vá aumentando o passo. Tenho certeza que isso o tornará mais feliz e consequentemente mais bonito.

Faça amigos, conviva com eles – Estar sempre com pessoas que ama e que o fazem feliz é uma forma de ser feliz e belo. Por acaso alguém acha seus amigos ou familiares feios? Isso ocorre porque temos uma relação de afinidade e amor com eles, o que os torna ainda mais belos é a capacidade de sempre estarem de bom humor, alegres, apesar das dificuldades.

Seja grato – Sei que com a idade ficamos mais exigentes e não “aturamos” mais algumas atitudes, comidas e formas de viver. No entanto, pessoas amargas e que sempre querem impor suas vontades acabam afastando os outros. Seja grato. Mesmo que algo ou situação não esteja em conformidade com sua vontade, seja grato por aquela pessoa existir ou estar junto a você. Garanto que isso o tornará mais feliz e belo.

Garanto a você que se tentar ao menos seguir uma ou duas dicas sua vida vai se tornar melhor, ou pelo menos mais feliz e leve. Viva mais e melhor.