Carnaval. Tempo de folia e também de brincadeira. Nesta época campanhas institucionais e do governo incentivam os foliões a usarem camisinha para se prevenir das chamadas doenças sexualmente transmissíveis. E os mais velhos não precisam se cuidar? Não praticam sexo ? Sim e sim.

Em uma das minhas palestras no Programa Longevidade, que ocorre mensalmente no Hospital 9 de Julho, falei sobre sexualidade na melhor idade e a repercussão foi incrível. As dúvidas e perguntas elaboradas pelos participantes me motivaram a escrever que é possível ter uma vida sexual ativa mesmo depois de uma certa idade.

Vou enumerar alguns tópicos:

– Orgasmo: muitos pacientes têm dúvidas sobre este assunto. Digo a eles e digo a você que o prazer é possível em qualquer idade. Se você tem alguma doença que o impeça de alcançar o orgasmo fale com seu médico, ele pode te ajudar. Mas não deixe de ter prazer somente porque já criou os filhos e netos.

– Masturbação : conhecer o próprio corpo é o primeiro passo para uma vida sexual saudável.

– Remédios para ereção: alguns homens mais maduros veem ao meu consultório com o dilema de manter a ereção mas não conseguir. Se não possui contraindicação médica deve procurar todas as alternativas para uma vida sexual ativa e feliz, até utilizar um medicamento. Mas fique atento: procure seu médico antes de se automedicar.

– Falta de libido : algumas pacientes se ressentem com a falta de libido que ocorre após uma certa idade, por questões hormonais. Isso acaba frustrando a própria pessoa e o companheiro. Há alguns medicamentos e outras alternativas que podem ajudar a recuperar o desejo sexual. Talvez o sexo maduro seja bem diferente daquele da juventude, mas pode ser igualmente prazeroso.

– DST : muitos têm a falsa ideia de que, após uma certa idade, a pessoa está livre das doenças sexualmente transmissíveis. Isso é um mito. Use camisinha e previna-se.

– Carícias: é preciso lembrar que o sexo está muito mais na cabeça do que nos órgãos sexuais. Faça carícias e receba carícias. Independente se o seu corpo não é mais aquele de 20 anos, descubra novas possibilidades, tenho certeza que você poderá ter uma surpresa com o resultado.

Seja qual for a sua idade busque uma vida sexual saudável. Use a experiência a seu favor. Sexo sem as grandes preocupações da vida é muito melhor. Deixe a vergonha de lado e procure ajuda médica se precisar. Viva mais e melhor.