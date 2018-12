View this post on Instagram

Вот и закончились Алтайские каникулы в санатории "Катунь". В Белокурихе застала золотую осень, отдых удался. Больше всего запомнилась экскурсия на Белокуриху-2, это надо видеть! Укрепила здоровье перед зимним сезоном, получила много впечатлений! Белокуриха удивила своим чистым воздухом, и природой. А санаторий "Катунь" удивил разнообразием процедур – и для сердца, и для суставов, и для органов пищеварения! Большое спасибо сети санаториев "Курорт Белокуриха" и всем сотрудникам санатория "Катунь" за тёплый приём!