Todo fim de ano é assim. Hora de rever o que passou. Planejar o próximo que virá. E, todos os dezembros fazemos aquela listinha das metas para os próximos 365 dias. O que me chama bastante a atenção é que, na maioria das vezes, esta lista tem mais itens impossíveis do que realizáveis.

Podemos pegar carona na letra da música do Engenheiros do Havaí “somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter” e embarcar 2020 com uma lista palpável com itens fáceis de realizar. Você aceita o desafio?

1 – Melhore a alimentação – não precisa de nada muito mirabolante. Inclua mais legumes, frutas e verduras no seu cardápio, vá aos poucos e, no meio do ano, sua meta já foi conquistada.

2 – Priorize a sua saúde. Reserve um tempo para se cuidar. Faça um check-up anual. Faça exames e siga corretamente as recomendações médicas. Nada tão difícil e nem impossível de realizar.

3 – Mexa-se mais. Praticar uma atividade física é muito importante. Você já sabe disso. Mas, para virar um hábito leva tempo. Por isso, comece devagar, fazendo pequenos exercícios em casa, depois siga para pequenas caminhadas e, assim você vai pegando o gosto e não se assusta e quando menos esperar estará matriculado em uma academia.

4 – Viva mais feliz. Você sabia que para viver mais e melhor é preciso ter disposição e alegria? Seja bondoso consigo. Ria mais. Compartilhe mais. Essa é uma das metas mais fáceis de atingir.

5 – Seja você mesmo. A coisa mais importante da nossa vida é nossa identidade. Por isso, preserve a sua, não trace metas que não condizem com sua personalidade e sua realidade. Somos quem podemos ser, lembra?

Neste 2020 que você possa traçar metas e objetivos que o torne mais feliz e, principalmente, que suas atitudes, pensamentos e sentimentos o ajudem a ter longevidade. Feliz ano novo, feliz viva mais e melhor