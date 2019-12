Chega nesta época e os ânimos começam a mudar. Correria para as férias, compras de Natal e preparação para as festas que se assemelham a uma maratona. E, pior, o sentimento de estresse e de ansiedade pela não realização das metas traçadas no início do ano é quase inadiável.

O jornal New York Post publicou uma reportagem mostrando que 1 em cada 3 norte-americanos se sente esgotado nesta época e até compara esse sentimento à síndrome de Burnout, distúrbio psíquico de caráter depressivo que leva a pessoa a um esgotamento físico e mental intenso. Normalmente, esta síndrome está associada ao trabalho, mas segundo pesquisa da Slumber Cloud, o norte-americano médio passará 38 horas – quase dois dias inteiros – se preparando para a temporada de férias de alguma maneira.

A maior parte desse tempo será gasto em compras, escolhendo o presente perfeito para um ente querido ou simplesmente preparando a ceia. Na cozinha, aliás, o norte-americano passará quase 10 horas durante essa temporada.

Diante desse levantamento fiquei analisando qual o melhor presente que você pode oferecer aos seus familiares e amigos. Esqueça os bens materiais. Você pode presenteá-los cuidando bem da sua saúde:

– Ingerindo alimentos mais saudáveis e coloridos, acrescentando cada vez mais legumes, verduras e frutas ao cardápio;

– Fazendo aquela atividade física tão prometida em vários janeiros. Busque algo que goste;

– Invista pesado na sua vida social ativa. Brigue por ela, ela é tão importante quanto não deixar de tomar os medicamentos;

– Troque o estresse, a ansiedade e o sentimento de não realização por sentimentos de alegria, gratidão pelo que se tem e, principalmente, por amor próprio e às outras pessoas.

– Willy Madison, da Slumber Cloud, diz: “nessa época dê a si mesmo o presente de uma ótima noite de sono…”.

– Faça seus próprios presentes. Todo trabalho manual é muito mais valorizado do que algo simplesmente comprado na loja;

– Seja feliz. Sua felicidade realmente vai presentear seus familiares e amigos e aqueles que se importam com você. Viva mais e melhor.