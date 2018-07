Ter um cachorro é tudo de bom. Essa máxima é de conhecimento da maioria de nós. Seja pela companhia, amor incondicional ou pela amizade. Mas o que poucos de nós sabe é que o melhor amigo do homem pode, também, ser um bom aliado na hora de praticar atividade física.

Uma pesquisa realizada pelas Universidades de Miami e de Missouri, nos Estados Unidos, realizada com pessoas acima de 50 anos descobriu que aquelas que caminhavam com seus PETs tinham o índice de massa corpórea (IMC) menor – calculado com a divisão entre o peso e altura ao quadrado -, apresentavam menos dificuldades nas atividades diárias, tinham menos doenças crônicas e, consequentemente, visitavam menos os prontos-socorros.

O estudo mostrou ainda que, mesmo os que possuíam um cão, mas não o levava aos passeios diários apresentavam uma saúde mais precária. Esses resultados fizeram com que os pesquisadores recomendassem aos médicos norte-americanos que incluíssem entre as indicações médicas um passeio diário com seus cães.

Sempre falo aqui no blog que manter amigos faz parte do pacote para uma boa qualidade de vida e para ter longevidade, isso inclui um animalzinho de estimação. E se esse melhor amigo ainda o ajudar a praticar uma atividade física? Melhor ainda. Leve seu amigo para passear e melhore sua saúde. Viva mais e melhor.