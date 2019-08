A medida que envelhecemos ganhamos mais experiência, aumenta nossa capacidade de ponderação e, infelizmente, corremos o risco de algumas doenças. É o caso do glaucoma primário de ângulo aberto, doença silenciosa com alta incidência em idosos. Um dos grandes problemas deste tipo de glaucoma é que, por não apresentar sinais ou sintomas, quando a pessoa percebe o quadro já está avançado.

O glaucoma é uma doença ocular que mais causa cegueira irreversível no mundo. Portanto, o diagnóstico e o tratamento precoces são fundamentais. Existem mais de vinte tipos e o fator comum a todos eles é a atrofia do nervo óptico secundária a aumentos na pressão de dentro dos olhos (pressão intraocular – PIO), que ultrapassam o limite de resistência das células deste nervo.

Conversando com o meu colega oftalmologista, o Dr. Aníbal Mutti, do Centro de Medicina Especializada (CME) do Hospital 9 de Julho, constatei que a pressão elevada dos olhos aumenta o risco de “esmagamento” do nervo óptico. Isso pode ocorrer devido a fatores como inflamação ocular, uso incorreto de colírios, diabetes não tratado, genética e até catarata.

Tipos

De acordo com o Dr. Mutti, a agressividade desta doença e os sintomas podem variar muito. Um dos tipos mais agressivos é o glaucoma agudo que pode provocar subitamente dores muito intensas e até vômitos. Tanto o agudo quanto o de ângulo aberto são vilões silenciosos, visto que o primeiro induz perda visual lentamente progressiva e sem sintomas até as fases finais, enquanto que o segundo ataca sem avisar e pode levar à cegueira de um dia para o outro se não for prontamente tratado.

Felizmente, numa consulta de check-up ocular, o médico oftalmologista pode diagnosticar a doença com exames rápidos e eficientes, como o fundo de olho e a medida da pressão intraocular. O tratamento vai depender da agressividade e do tipo da doença e, como a maioria das situações médicas, quanto antes diagnosticar, mais fácil tratar. Cuide da saúde dos olhos para viver mais e melhor.