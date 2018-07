Andando nas ruas de São Paulo casacos, luvas, toucas e cachecol mostram que a estação mais fria do ano já chegou, apesar do inverno só começar oficialmente no dia 20. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o frio nesta madrugada chegou à temperatura recorde de 3,5° C. Ufa, muito gelado.

Por conta do frio rigoroso, muitas pessoas em situação de rua morreram na capital paulista. E essa é uma questão muito séria: o frio que pode matar. Se uma pessoa for exposta ao frio, ao vento e à chuva pode sofrer congelamento das extremidades do corpo como dedos, orelhas e nariz. Os sintomas são a perda de sensibilidade, palidez e arroxeamento da pele.

Outro problema que a exposição ao frio extremo pode causar é a hipotermia, caracterizada pela queda da temperatura do corpo abaixo dos 37° C (temperatura normal). Isso normalmente ocorre quando uma pessoa fica exposta por um longo período num ambiente frio.

Para os idosos, o frio pode ser ainda mais cruel, pois são mais suscetíveis a vírus e bactérias e não é raro ficarem resfriados após tomar um ventinho gelado. Pensando nisso, vejam algumas dicas:

– Evite sair às ruas tarde da noite ou de madrugada, quando as temperaturas tendem a cair muito

– Se tomou chuva, troque de roupa o mais rápido possível para não permanecer por um longo período com a roupa molhada.

– Faça uma alimentação equilibrada. Com este clima é comum nosso corpo rejeitar saladas frias, então troque as verduras cruas pelas cozinhas, que são saborosas e quentinhas.

– Consuma sopas e caldos e beba bastante água, que ajuda a manter o corpo em temperatura ideal.

– Abra as janelas da casa para ventilar e aproveite para tomar o sol da manhã

– Evite aglomerações e locais fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias

– Quando for sair, agasalhe-se bem. Como diz um paciente: efeito cebola, várias camadas de roupa.

– Use luvas e toucas para aquecer as mãos e a cabeça e evite manusear água fria à noite.

– Mantenha o pique de sempre, não deixe de praticar exercícios físicos e, se for nadar, deixe um roupão à mão na hora de sair da piscina.

Com pequenos cuidados é possível curtir a estação mais fria do ano com muito mais saúde. Viva mais e melhor.