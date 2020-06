Essa frase sempre fez sentido e agora, mais do que nunca, percebemos que a vida não permite planejamentos imutáveis, regras determinadas e inflexíveis. Tudo pode mudar a todo tempo e esse é o grande segredo do saber viver.

Planejamento é importante, até porque sem organização é impossível viver bem e sem sobressaltos, mas o meio termo é o segredo. Precisamos ter sonhos e planos para nos sentirmos motivados e seguros, mas é preciso também desenvolver a habilidade de modificar esses planos e sonhos na medida em que se tornem inviáveis por algum motivo e que isso não seja fonte de sofrimento.

A vida é desafiadora, não temos como prever o futuro e descobrir o que irá acontecer amanhã. Pensar no ontem traz melancolia, viver no amanhã desperta a ansiedade. Viver no hoje é o ideal. Mas, todos sabemos que isso não é fácil, ainda mais em dias iguais aos que temos vivido.

Desenvolver essa habilidade é importante. Respire, pense. Converse com outras pessoas para conseguir outros pontos de vista sobre as questões. Busque soluções possíveis para os problemas reais, não aumente os problemas com hipóteses que você não sabe se irão acontecer. Buscar alternativas, um plano B para as situações é uma atitude inteligente, mas é diferente de querer ter o controle sobre tudo.

E o mais importante: respire, viva um dia de cada vez, confie e compartilhe seus problemas com pessoas que você confia e, se precisar, peça ajuda. A solidariedade e o apoio de outras pessoas são valiosos. Hoje, vou fazer uma Live no Canal do Youtube do Hospital 9 de Julho, às 16 horas. Se quiser, veja bater um papo.

E lembre-se você é a única pessoa que pode decidir que quer viver mais e melhor!