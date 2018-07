Seja em qual língua for, a frase mais dita nesta semana será: Feliz Natal! Merry Christmas ou Feliz navidad! O Natal, independente da sua religião, tem um simbolismo muito interessante, a celebração do nascimento.

Para os cristãos, o nascimento é de Jesus, o Cristo. Para os judeus o Hanukah significa festa das luzes. Os budistas seguem prática espiritual que visa remover obstáculos e beneficiar todos os demais seres. Os muçulmanos, por sua vez, aceitam a figura de Jesus Cristo como um profeta que veio trazer a palavra de Deus ao homem.

Seja qual for sua crença, o Natal pode ser o momento de renovação e de luzes. Um novo caminho, uma nova esperança, uma nova vida.

Em todas as religiões a mensagem é de paz, de reconciliação e de amor.

Para quem ficou o ano todo sem fazer as pazes com alguém, pode ser um bom momento para se reconciliar, seja com um amigo, um parente ou até mesmo com você.

Fazer as pazes com sua saúde, mantendo uma alimentação mais equilibrada e uma vida mais saudável. Que tal ? Se reconciliar socialmente, ajudando quem precisa e sempre mantendo contato com as pessoas que ama e com o que gosta de fazer.

Faça nascer em você um novo Natal, uma novidade que contagie a todos, como uma estrela solitária que – junto com outras – ilumina o céu. Desejo a todos boas festas e um Natal cheio de luz. Feliz Natal, Merry Christmas e Feliz Navidad. Viva mais e melhor.