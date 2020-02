Se você acompanha o noticiário pode ver que o surto do novo Coronavírus faz mais vítimas entre as pessoas mais velhas. Assim como ocorre com a maioria das doenças respiratórias, os idosos acabam sendo um grupo de risco pela baixa imunidade, por terem redução nas funções pulmonares, enfraquecimento dos músculos respiratórios e menor defesa do organismo.

No Brasil nenhum caso do novo Coronavírus foi confirmado, mas é importante ficar alerta sobre as doenças respiratórias. Felizmente é possível se prevenir com alguns cuidados:

– Lavar bem as mãos. O contágio de alguns vírus e bactérias se dá pelo contato quando encostamos as mãos nos objetos e depois coçamos o nariz, a boca, os olhos ou o ouvido;

– Evitar aglomerações de pessoas;

– Ao tossir ou espirrar utilize um lenço ou lenço de papel ou a parte interna do cotovelo. Não utilize as mãos;

– Manter o organismo hidratado, bebendo bastante líquido e, pelo menos, 2 litros de água por dia;

– Tomar a vacina da gripe anualmente;

– Dormir bem e, de preferência 8 horas por noite;

– Mantenha alimentação saudável rica em frutas, legumes e verduras;

– Não se automedicar. Lembre-se: o medicamento da vizinha não serve necessariamente para você;

– Abra sempre as janelas para arejar a casa e mantenha a higiene do local;

– Evite ficar em locais com ar-condicionado;

– Caso você apresente sintomas como febre, tosse e dificuldade para respirar procure imediatamente orientação médica.

Cuide da sua saúde e viva mais e melhor.