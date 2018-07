Todo mundo sabe que uma boa noite de sono é fundamental para manter a saúde em dia. Mas poucas pessoas sabem que a necessidade de sono pode variar de acordo com a idade e com o estilo de vida.

Uma pesquisa da norte-americana National Sleep Foundation, que levou mais de dois anos para ser concluída, mostra a quantidade de horas de sono que você realmente precisa em cada idade. Uma das principais mudanças é uma nova recomendação entre os adultos mais velhos, acima de 65 anos: de 7 a 8 horas de sono. Para quem tem entre 26 e 64 anos a quantidade de horas de sono não mudou: entre 7 a 9 horas.

Eu recomendo que você faça do sono uma prioridade na sua vida. Assim como comer, beber água e sorrir. Aqui vale o que sempre falamos aqui no blog de manter hábitos saudáveis com alimentação equilibrada, exercício físico regular e vida social ativa.

Algumas dicas continuam valendo:

Mantenha uma rotina de sono, mesmo nos fins de semana.

Pratique um ritual relaxante antes de dormir.

Avalie o seu quarto e garanta que ele tenha condições ideais de temperatura, som e luz.

Escolha um colchão e um travesseiro confortáveis.

Preste atenção, pois o álcool e a cafeína são “ladrões” de sono. Refrigerantes com cola também possuem cafeína.

Desligue aparelhos eletrônicos antes de dormir, como TV, celular e computadores.

Consulte um médico se você apresentar sonolência durante o dia, ronco, cãibras nas pernas ou formigamento, dificuldade para respirar durante o sono, insônia ou outro sintoma que o está impedindo de dormir bem

Siga estas recomendações e lembre-se, quem dorme bem vive mais e melhor.