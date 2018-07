Dormir bem é o princípio para uma boa saúde. Embora todos saibam disso muitas pessoas têm dificuldade para dormir. Na população mais velha, estudos revelam um alto índice de insônia. Lembrando que a insônia é a dificuldade para iniciar o sono ou para se manter dormindo.

Uma pesquisa publicada pelo National Institute on Aging (NIA), que ouviu 9 mil pessoas com 65 anos ou mais, mostrou que 88% deles possuem alguma queixa. As mais comuns foram: dificuldade para iniciar o sono (43%), despertar noturno (30%), cochilos diurnos (25%), despertar muito cedo (19%) e sono não restaurador (13%).

Não dormir ou dormir mal acarreta vários problemas que interferem diretamente na qualidade de vida como dificuldade de atenção, de memória, distração.

Algumas dicas simples podem ajudar a melhorar a qualidade do sono

Ter horário para deitar e levantar – Respeitar os horários treina o relógio biológico, uma vez que maus hábitos podem interferir no sono. Mantenha a rotina mesmo nos finais de semana.

Prepare o quarto – Ambientes muito quentes ou frios prejudicam o sono, mantenha uma temperatura agradável. Outra dica é escurecer o ambiente e isolá-lo para evitar barulhos excessivos.

Alimentação – Faça refeições leves e não deite imediatamente após comer. O ideal é aguardar cerca de 1 hora. Aqui vale evitar bebidas estimulantes como café, chá preto ou mate, refrigerantes e bebidas alcoólicas. Consumo excessivo de carnes ou frituras também podem dificultar a digestão e provocar insônia.

Desligue a TV – Assistir à televisão antes de dormir pode despertá-lo. O ideal é manter o aparelho na sala ou em outro cômodo da casa.

Exercícios físicos – Manter uma rotina de atividades físicas regular contribui para a saúde como um todo. No entanto, para quem tem dificuldades para dormir o ideal é evitar exercícios no final do dia.

Descanse a mente – Tente relaxar o corpo e a mente antes de ir para cama. Deixe os problemas e as preocupações para o dia. Ouça uma música tranquila, beba um chá de ervas (exceto mate) e leia um bom livro. Viva mais e melhor.