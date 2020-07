Você tem dores abdominais e diarreia há mais de 4 semanas? Se a resposta for sim, você pode estar sofrendo de Doença Inflamatória Intestinal (DII). Este é o nome dado a um conjunto de doenças que acometem especialmente o intestino e que podem comprometer muito a qualidade de vida das pessoas.

Em geral, essas doenças podem acometer principalmente jovens adultos, entre 20 e 40 anos, mas podem também ocorrer em crianças e idosos.

Por isso, é fundamental um diagnóstico precoce, porque a boa notícia é que existe tratamento e quanto mais cedo ele for adotado, maiores as chances de eficácia.

Quer saber um pouco mais sobre as doenças inflamatórias intestinais? Esclarecer suas dúvidas e ouvir orientações de um especialista?

Dia 9/7 serei moderador de uma Live no instagram do Hospital 9 de Julho com meu colega dr. Daniel Machado Baptista, coordenador do Centro de Doenças Inflamatórias Intestinais. Acesse e esclareça suas dúvidas. Dia 9/7, às 16 horas, no Instagram, @hosp9dejulho.

Conhecer as doenças, tratar precocemente e aprender a conviver de forma correta é uma das melhores formas de se viver mais e melhor.