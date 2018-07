Viver bem e por longo tempo é o maior desejo de todos dos mortais, desde a época dos epicuristas no século I. Pensar, planejar e executar uma vida plena é uma questão que rodeia o pensamento do ser humano.

Sêneca argumentava que muitos de nós não sabemos definir para onde conduzir a própria vida. Nesta indefinição perdem a maior parte da vida que lhes é dada.

Assim ele escreve na obra De brevitae vitae: “não temos uma vida breve, mas fazemos com que seja assim. Não somos privados, mas pródigos da vida. Com grandes riquezas, quando chegam às mãos de um administrador, em curto espaço de tempo, se dissipam, mas, se modestas e confinadas a um bom guardião, aumentam com o tempo. Assim a existência se prolonga por um largo período para o que sabe dela usufruir”.

Como pensar, planejar e executar uma vida plena? Essa é a conversa que quero ter com vocês neste blog. Espero que o debate possa nos ajudar a encontrar melhores saídas para se viver mais e melhor.

Sejam bem-vindos!