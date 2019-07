Em comemoração ao Dia dos Avós o Hospital 9 de Julho inaugurou hoje o Espaço Viva Seguro. Trata-se da simulação de uma casa dentro do Hospital, ou seja, um espaço com quarto, sala, cozinha e banheiro para mostrar aos idosos internados, seus acompanhantes e cuidadores quais os requisitos para uma casa segura como, por exemplo, a altura que deve ter uma cama, a necessidade de barras de segurança no banheiro, iluminação adequada, armários baixos que evitam o uso de escadas ou bancos para atingir os objetos, pisos antiderrapantes em locais como cozinhas e banheiro etc.

O objetivo é reintegrar idosos internados às atividades cotidianas após a alta hospitalar para minimizar risco de quedas e também ser um local onde os exercícios de reabilitação podem ser feitos utilizando situações cotidianas. O mais importante neste projeto é a alta médica e não a hospitalar, ou seja, aquela que não apenas devolve o paciente à sua casa, mas o reintegra às suas atividades cotidianas com independência.

As quedas, principalmente as que ocorrem dentro de casa, são a principal causa de acidentes envolvendo idosos no Brasil. Estima-se que, a cada ano, pelo menos 30% das pessoas com mais de 65 anos sofra algum tipo de complicação em decorrência disso, de acordo com estatísticas do Ministério da Saúde. O número sobe para 40% quando consideramos idosos acima dos 80 anos.

Cuidar da segurança e independência dos nossos vovôs e vovós é também uma forma de viver mais e melhor.