Muitos pacientes me questionam acerca da diferença entre demência e doença de Alzheimer. Sem ser muito técnico, a demência não é considerada na medicina como uma doença e, sim, uma síndrome para caracterizar sintomas e condições.

Ela tem diferentes causas relacionadas à perda da capacidade cognitiva e alterações comportamentais, que se inicia como um simples esquecimento e evolui para dificuldade para executar tarefas complexas.

Não estamos falando em envelhecimento natural do ser humano, quando há um declínio natural das funções cerebrais por causa da idade. Perda de atenção, lentidão motora e comprometimento discreto de memória podem ser considerados naturais.

A doença de Alzheimer, por outro lado, é considerada um tipo de demência irreversível. Muitas pessoas perdem a noção do tempo e até da própria existência, não reconhecendo quem é e nem quem está à sua volta.

A boa notícia é que já existem estudos que mostram que uma vida equilibrada com alimentação saudável, exercícios físicos regulares, treinos para cérebro como leitura, caça-palavras, palavras-cruzada e ter um bom convívio social ajudam a prevenir a demência e, muitas vezes, retardar o envelhecimento do cérebro. Por isso, viva com mais saúde e viva mais e melhor.