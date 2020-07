Um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, são os rins. Eles têm como principal função filtrar as impurezas do organismo, controlar a pressão arterial, manter o equilíbrio entre o sal e a água que existe no nosso corpo entre outras atividades.

Por esse motivo, cuidar da saúde dos rins é fundamental e, fazer isso é mais simples do que parece, mas a maior parte das pessoas desconhece quais são essas atitudes a serem adotadas.

Uma delas, é a ingestão diária de água, mas até isso, boa parte da população negligencia.

Mas uma coisa é certa, não cuidar da saúde renal pode provocar a doença renal crônica – DRC e essa é uma patologia que compromete muito a qualidade de vida das pessoas. Dois fatores de risco importantes para a DRC são a diabetes e a obesidade.

Que tal conhecer um pouco mais sobre esse importante órgão do seu corpo e começar a se cuidar mais?

Nesta quinta, dia 23, às 16 hs, vou conversar com a minha colega nefrologista Maria Alice Barcelos. Acesse, @hosp9dejulho no Instagram e faça suas perguntas.

Lembre-se a prevenção é sempre a melhor forma de viver mais e melhor.