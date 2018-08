Você é uma pessoa que pensa sobre os seus movimentos diários? Ao sentar, você mantém sua coluna ereta? E quando vai agachar? Você simplesmente abaixa ou dobra seus joelhos para pegar algo?

A forma como nos movimentamos diz muito sobre como chegaremos à velhice. À medida que deixamos de tomar consciência dos nossos atos, da nossa postura e da forma com que tratamos nosso corpo, a tendência é sempre acharmos que, após uma certa idade, a dor faz parte.

Recentemente participei de uma entrevista na TV Cultura juntamente com o coreógrafo e terapeuta do movimento Ivaldo Bertazzo sobre consciência corporal. Nesta conversa pudemos ter a oportunidade de falar sobre a importância de olharmos para a nossa postura e os nossos movimentos com mais atenção, antes de termos algum problema ou uma patologia e, principalmente, para envelhecermos melhor.

Antes de ter problemas ou recorrer a uma ajuda médica, adote algumas medidas simples:

– Colchão. As pessoas esquecem que passam metade de suas vidas deitadas em um. E, por isso, a revisão periódica do colchão e a escolha de um bom produto são essenciais;

– Cadeira de trabalho. Recebo em meu consultório vários pacientes reclamando de dores que, a simples análise da cadeira, do computador e do mouse já ajuda a diagnosticar e a resolver o problema.

– Respiração. A respiração está ligada à emoção. Quanto mais ficamos ansiosos, nervosos e tensos, mais nossa respiração fica ofegante. Fazer pequenas pausas durante o dia para respirar melhor é essencial. Faça um exercício simples: feche os olhos, puxe o ar (inspire) contando até 4. Segure o ar contando de 1 a 4 e solte o ar (expire) contando os mesmos 4. Faça isso por 2 minutos.

– Sacolas, malas e bolsas. Repare no peso que você está carregando em seus ombros todos os dias. Se quer distribuir melhor o peso, use mochilas e bolsas transversais sobre o corpo e de preferência mais leves.

– Combine atividades físicas aeróbicas com musculação. Sem exageros, alternar exercícios como caminhadas, corridas e bicicletas, os chamados aeróbicos, com os anaeróbicos, ou seja, que trabalhem os músculos é primordial para ter mais firmeza no corpo e evitar quedas. Músculo é vida.

Mesmo que você ainda não esteja na melhor idade, comece agora a tomar algumas pequenas atitudes para que você possa tomar mais consciência do seu corpo. Viva mais e melhor.