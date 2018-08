Gosto de falar aqui no blog de assuntos mais pertinentes às emoções. No entanto, hoje quero compartilhar com vocês um problema de saúde.

Uma das infecções mais comuns entre homens e mulheres é a urinária. Embora ela seja muito comum em todas as fases da vida, especialmente das mulheres, a partir dos 65 anos, 10% dos homens e 20% das mulheres sofrem com o problema. Os dados são da Sociedade Brasileira de Urologia.

E um dos sintomas que às vezes passa despercebido pela família e pelo próprio doente – ou até pelo médico – é a confusão mental. Além disso, esta confusão pode ser seguida de esquecimento repentino e mudança de comportamento. Às vezes o idoso fica agressivo, apático ou muito agitado.

Mas muitos me perguntam por que isso ocorre? Eu digo que o nosso cérebro é abastecido pela glicose. Quando o nível de glicose no sangue cai, o cérebro fica sem energia o que pode provocar a confusão mental.

É importante ficar atento aos sinais, especialmente se o idoso mudou repentinamente o comportamento. O cuidado deve ser redobrado com a higiene íntima, especialmente se o idoso usa fraldas.

Ao sinal de qualquer mudança, procure imediatamente um atendimento médico de emergência. Procure sempre manter a higiene adequada das partes íntimas durante o banho e fique de olho em caso de alteração no trato urinário, ou seja, a pessoa passa a urinar mais ou menos. Vá sempre ao médico e mantenha a tríade da longevidade: alimentação saudável, exercício físico e vida social ativa. Viva mais e melhor.