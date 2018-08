Maria é uma senhora muito distinta. No auge dos seus 80 anos, ela já completou sua carreira, casou os três filhos – um deles, inclusive, mora fora do País -e vive em harmonia com a família e o marido, de 85. Ela está realizada.

Frequenta semanalmente o grupo da terceira idade do bairro, faz hidroginástica na academia próxima à sua residência todos os dias e, ainda, é voluntária na igreja que frequenta.

Ela gosta de tratar a todos com muita educação e cordialidade e é quase impossível não gostar dela. Seu otimismo com a vida e sua alegria fazem com que todos queiram ficar ao seu lado. Sempre.

Isso ocorre não só com seus familiares como também com seus amigos, vizinhos e até estranhos que a “conhecem” de vista.

Quando Maria foi entrevistada dia destes por um jornalista sobre o segredo para viver tantos anos de maneira tão plena e feliz, ela não titubeou e foi longo respondendo: “ser positiva em tudo, até nos problemas”.

Essa resposta é muito significativa. Ela mostra muito mais do que a personalidade de Maria. Mostra sua verdadeira fonte da longevidade. Imagine em todos os momentos, mesmo de chateação, de problemas, de doença e até as situações de conflito tirarmos coisas boas? É isso que Maria diz e faz.

Maria é uma personagem fictícia, mas sua história é verdadeira. Se trocarmos as queixas, as reclamações e aborrecimentos por alegria, gratidão e positividade tudo à nossa volta conspira a nosso favor.

Em recente entrevista, a atriz norte-americana Betty White que, na próxima quarta-feira completa 96 anos, disse que ser positiva é o seu segredo, além de vodca e cachorro-quente. “Não é difícil encontrar coisas boas se você parar para olhar”, diz a atriz. Neste início de ano desafio você a olhar de maneira mais positiva para a sua vida. Com mais amor e alegria. Vamos tentar? Viva mais e melhor.