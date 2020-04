Neste último final de semana tivemos algumas boas notícias sobre a Covid-19. A imprensa noticiou alguns idosos com mais de 80 anos que se curaram da doença no Brasil e no exterior. Foi muito emocionante ver estas pessoas voltarem para casa felizes e recuperados.

O que chamou bastante a atenção foi que todos eles, ao serem entrevistados, disseram mais ou menos a mesma coisa: “fiquei firme e confiante que tudo ia dar certo”. Essa é uma mensagem muito poderosa neste tempo de pandemia.

Mas como manter este bom ânimo diante desta doença?

Separei algumas recomendações que podem te ajudar a passar por este período de maneira mais serena:

– Se já tem familiaridade com o celular, participe dos grupos, fale e compartilhe com as pessoas, isso ajuda a manter os contatos e, quem sabe, fazer novos amigos;

– Participe de reuniões familiares pela internet. Se não tem familiaridade com a tecnologia, peça ajuda aos seus parentes;

– Tente manter uma rotina de exercícios mesmo dentro de casa. Vejo pessoas de todas as idades andando da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, da cozinha para a lavanderia. O importante é se mexer.

– Não descuide de sua saúde. Dê preferência a alimentos saudáveis como os legumes, frutas e verduras;

– Mantenha as recomendações de higiene, como lavar as mãos regularmente com água e sabão ou use álcool em gel;

– Exercite o hábito da paciência, sei que muitas pessoas são ativas e se sentem presas, mas saiba que este momento e transitório e não permanente. Vai passar. Viva mais e melhor