Quando se fala em alimentação, não faltam conteúdos e profissionais que abordam a importância do equilíbrio nutricional, com propriedade, para chegarmos saudáveis a uma idade mais avançada. Muitos estudos abordam a questão. Mas, o que quero falar com vocês é um dos aspectos negativos do rigor com a alimentação.

Na última semana, duas pacientes no consultório disseram que não aceitaram sair com os amigos e com os irmãos devido à escolha do restaurante. A primeira foi convidada para uma churrascaria e a outra para ir a uma pizzaria. Ambas me contaram o episódio com orgulho por terem negado os convites e resistido ao que consideram uma má alimentação, afinal, eu mesmo, há alguns meses havia lhes aconselhado uma orientação nutricional.

Sim, manter uma alimentação saudável é importante, mas achei mais importante ainda perguntar a ambas: Estar com os nossos familiares ou amigos é menos importante que um dia um pouco fora das regras?

René Descartes, no prólogo do Discurso do Método, escreveu que o bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo. Todo mundo acha que tem.

Mas é fundamental saber a hora de usá-lo a nosso favor, por isso, vamos atrás do equilíbrio epicurista, sonho a ser conquistado por todos nós, todos os dias.