Prótese de joelho: fim da carreira esportiva?

Hoje meu convidado é o Dr. Ricardo Nahas, médico do esporte e coordenador do Centro de Medicina do Exercício e do Esporte do Hospital 9 de Julho. Quem leu minha última participação no Blog do Dr. Marcelo Levites deve se recordar do assunto abordado. Quem não leu, não tem problema. Faço um resuminho para te

Por Marcelo Levites