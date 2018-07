Está na hora de saber o que vai pautar seus desejos de consumo no próximo verão.

O São Paulo Fashion Week vem em junho, do dia 13 ao 16, ainda na comemoração do aniversário de 15 anos, que iniciaram no último evento em janeiro. Sob o prisma “futuro”, a ideia é festejar as conquistas e “enxergar lá na frente”, nas palavras de Paulo Borges. Dentro dessa perspectiva, a história do evento será destrinchada em uma série especial na GNT, com nove episódios ao todo, que estreia dia 6 de junho.

Outra boa surpresa é a exposição imperdível do casal de fotógrafos Inez Van Lamsweerde e Vinoodh Matadin (conhece o trabalho deles?).

As novidades? Depois de um tempo de amadurecimento (e depois de arrasar na estreia nas passarelas em Paris), Pedro Lourenço volta ao SPFW. Paula Raia, que era da Raia de Goeye, faz seu début solo. E Mario Queiroz apresenta, dessa vez, a coleção feminino.

Confira o line-up dos seis dias do evento:

13 de junho (segunda-feira)

Animale – 17h

Tufi Duek – 19h

Samuel Cirnansck – 20h15

Reserva – 21h30

14 de junho (terça-feira)

Reinaldo Lourenço – 13h30

Movimento – 15h30

Alexandre Herchcovitch (fem) – 16h30

Cori – 17h30

Iódice – 19h

Jefferson Kulig – 20h15

Triton – 21h30

15 de junho (quarta-feira)

Cavalera – 11h

Gloria Coelho – 13h30

Mario Queiroz – 15h30

Huis Clos – 17h30

Paola Robba – 19h

Osklen – 20h15

Colcci – 21h30

16 de junho (quinta-feira)

Paula Raia – 12h

Maria Bonita – 15h30

Água de Coco – 17h30

Priscilla Darolt – 19h

Cia Maritima – 21h

17 de junho (sexta-feira)

Alexandre Herchcovitch (masc) – 11h

Neon – 12h30

Ellus – 15h30

V.Rom – 17h

FH por Fause Haten – 19h

Adriana Degreas – 20h15

Lino Villaventura – 21h30

18 de junho (sábado)

Pedro Lourenço – 10h

João Pimenta – 15h30

Fernanda Yamamoto – 17h

Amapô – 19h

André Lima – 20h1

Foto: Site FFW