Como parte da comemoração dos 15 anos da SPFW, será lançado um documentário de nove episódios com os fatos que marcaram a história do evento.

Momentos marcantes, personalidades que freqüentaram as salas de desfiles e passarelas, modelos que se começaram suas carreiras lá e se consagraram no mundo, DJs e músicos que fizeram as trilhas sonoras, efeitos cenográficos que evoluíram até o 3D (apresentado na última edição), os bastidores do shows e muito mais, em cenas que prometem emocionar quem participou de toda essa jornada e impressionar quem apenas atuou como observador.

Os episódios, com tratamento de cinema, foram feitos pela Conspiração, Protótipo Filmes e Spray Filmes, três das maiores produtoras nacionais, em parceria com a Luminosidade – empresa responsável pelo Fashion Week – e em parceria com o GNT, e serão exibidos pelo canal entre os dias 06 e 10 de junho em dois horários. Veja a programação abaixo:

Horário das 15h30:

6/6 – Como Nasceu o SPFW

7/6 – 15 anos de SPFW – O Retrato de Uma Época

8/6 – Business com um Pouquinho de Poesia

9/6 – Modelos

10/6 – Futuro

Horário das 20h30:

6/6 – Como Nasceu o SPFW (Protótipo)

7/6 – Brasilidade

8/6 – Arte e Cultura na SPFW

9/6 – Por que as Celebridades não fariam parte disso?

10/6 – Além da Moda