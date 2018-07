O “liquidificador cultural” que é a identidade brasileira vai ser celebrado pelo Fashion Rio, que começa hoje e vai até sexta, no Pier Mauá, no Centro do Rio.

O tema é Universo Tropical, traduzindo o lifestyle brasileiro – e carioquíssimo – pautado na sensualidade com alto-astral. Três exposições vão identificar o tema na moda, no design e na própria História do Brasil. “Assim como é uma plataforma para a moda, há 10 anos, o Fashion Rio passa a ser uma vitrine para o design também”, afirma Mari Stockler, curadora do evento, enfatizando o impacto que ele tem em diversas áreas da chamada economia criativa.

O line-up vem afiado e conta com algumas estreias. Herchcovitch (linha de jeans do estilista), 2nd Floor (segunda marca da Ellus e ex-SPFW) e Ágatha (marca casual criada em 1990 pela estilista Ceiça Gioielli) fazem seu début na passarela carioca.

De olho na Blue Man: Sharon Azulay, de apenas 19 anos, filha de David Azulay (morto repentinamente em 2009), se tornou diretora-geral da marca. E não é só isso. A modelo trans Lea T. vai desfilar de biquíni pela grife de beachwear.

Na sempre cool Ausländer, o Zombie Boy de Lady Gaga – o canadense Rick Genest, que tem corpo todo tatuado como um esqueleto – veste a grife, ao lado de Andrej Pejic (foto), modelo de cabelos longos platinados e traços de garota. Dois exemplos muito contestadores do padrão de beleza masculino, propícios a formular discussões e agitar o evento.

Outra top apresentação é de Olivia Palermo, a it girl nova-iorquina, pela Coca Cola Clothing.

Gareth Pugh também vai marcar presença no Fashion Rio. O estilista inglês é autor de coleções superconceituais que são uma obra-prima da modelagem e que ficam no meio-termo entre o que é moda e o que é arte. Existe parceiro melhor para a Melissa? Ele desenvolveu um modelo para os famosos sapatos de plástico, que será apresentado nessa edição.

Veja abaixo o line-up completo do Fashion Rio.

Segunda-feira (30)

17h – Alessa

18h – Acquastudio

19h30 – Melk Z-Da

21h – Patachou

22h – 2nd Floor

Terça-feira (31)

18h – Totem

19h30 – Salinas

21h – Espaço Fashion

22h – Oestúdio

Quarta-feira (1)

17h – Ágatha

18h – Andrea Marques

19h30 – R.Groove

21h – Coven

22h – Blue Man

Quinta-feira (2)

17h – Filhas de Gaia

18h – Coca Cola Clothing

19h30 – Maria Bonita Extra

21h – Têca

22h – TNG

Sexta-feira (3)

17h – Triya

18h – Herchcovitch

19h30 – New Order

20h30 – Giulia Borges

22h – Lenny

Sábado (4)

17h – Walter Rodrigues

18h – Nica Kessler

19h30 – Cantão

20h30 – British Colony

22h – Ausländer

Foto: divulgação