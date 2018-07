A primeira edição do Salão Design São Paulo acontece de 14 a 17 de junho, paralelemente ao Fashion Week na OCA do Ibirapuera.

Inédito na cidade, o evento se propõe a mostrar o que há de high-end em design no País, uma seleção de peças de mobiliário, iluminação e objetos de interior com conotação próxima à de arte.

Participam do evento 18 galerias e lojas de design, como Bertolucci, Passado Composto, Galeria Luisa Strina, Amor de Madre, Galeria Baro, Ovo, Artemobilia, Collectors, Firma Casa, Guto Requena, Hugo França, entre outros. Alguns com peças desenvolvidas especialmente para a mostra.

O espaço terá como homenageados do ano os Irmãos Campana, com uma exposição de seus principais trabalhos, incluindo a coleção Blow Up, que está hoje locada no Museu da Alessi, na Itália. Eles também serão palestrantes, junto com Ingo Maurer, Gijs Bakker e outros convidados, em programação paralela que discutirá caminhos do design e da arte.

O projeto, idealizado pela Luminosidade, de Paulo Borges, e In-Mod (Instituto de Moda e Design), promete também um impacto visual grande para quem for conferir o evento, já que uma instalação de porte deve ocupar o espaço interno da OCA.

Haverão carrinhos fazendo a ponte entre a Bienal, local dos desfiles da SPFW e o Salão de Design.

Não deixe de conferir pois muita coisa boa deve rolar por lá.

Salão Design São Paulo: de 15 a 17 de junho, das 14h00 às 22h00; e 18 a 19 de junho, das 12h00 às 20h00.