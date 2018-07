Se você procura uma nova bolsa para ser seu xodó nas próximas temporadas, esqueça os modelos grandões e de formas indefinidas. Os acessórios mais cobiçados do momento são as bolsas compactas e de formato quadradinho ou retangular. As já tradicionais Classic Box da Cèline e a Constance da Hermès, ambos modelos que prezam pela descrição com perfume retrô, são queridinhas das celebrities e fashionistas já há algum tempo. Agora a PS11, nova criação da dupla Proenza Schouler conquistou de vez o gosto das antenadas (foto). Um jeito elegante e ao mesmo tempo despojado de usar esse tipo de bolsa é com alça longa solta apoiada em um só ombro. Dá para usar também com a alça atravessada em frente ao corpo, criando um look mais casual. No Brasil, quem aposta no padrão compacto e tem modelos similares são as marcas Corello, Shoestock e Santa Lolla.

Além de práticas e versáteis, as bolsas compactas tem um irresístivel charme vintage, com o tamanho ideal para levar o necessário no dia-a-dia.