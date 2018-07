A tradicionalíssima New Balance, aquela marca de sneakers ultra-ergonômicos (com um N na lateral) associados ao esporte, traz ao Brasil uma exposição itinerante vinda direto de Paris. Hoje tem festa de lançamento, com a DJ Chantal Sordi, comes, bebes e brindes. A New Balance 1906 vai acontecer na 284 da Rua Oscar Freire.

Sim, 1906 é referente ao ano em que a NB foi fundada, por um simples garçom, pensando em pessoas que trabalhavam por muito tempo em pé – antes de se tornar símbolo de pares de tênis de atletas de sucesso. A exposição vai ter esta e outras passagens da história da marca, com fotos, cronologia, livros e até reproduções em resina dos primeiros modelos. Para quem curte streetwear é um prato cheio, já que a marca tem toda uma história que se mescla à própria história do tênis.

A parceria com a 284 não se limita ao espaço expositivo – vão ser lançados 16 modelos em edição limitada exclusivos da fast-fashion. No lançamento, o modelo NB 284 custará R$284,00. A parceria é o tipo de atitude recorrente da NB, que une a imagem do clássico com cultura jovem e tendências de moda para um público antenado.

Pop-Up 284

R. Oscar Freire, 978 Jardins