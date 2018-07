As fãs de caftãs, estampas, cores super vivas e alegres agora vão fazer compras em outro endereço paulistano. A moda irreverente e divertida de Dudu Bertholini e Rita Comparato agora se encontra em uma simpática casa no bairro tradicionalmente residencial de Perdizes, numa rua tranquila e arborizada. O novo ateliê é mais charmoso e intimista do que o anterior e conversa super bem com a nova fase da grife.

Anote aí: Ruas Campevas, 599, Perdizes, tel. 3828-1920