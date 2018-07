Que as mães amam vestir seus pequenos com o que elas acham de mais lindo, não é novidade. O novo é que, cada vez mais cedo, as crianças já escolhem e sabem o que querem usar. Oportunidade para o mercado de moda infantil, que se desenvolve para agradar esses exigentes pequenos consumidores.

Um evento como o Visão da Moda Kids, no Rio, reflete esse perfil. Na sua sexta edição, no dia 13 de junho a partir das 15h, grifes bacanas do segmento – Lilica Ripilica, Chicletaria (foto), Maria Bonitinha e Owoko, entre outras – vão mostrar as novidades para o inverno 2011.

Serão 20 looks para cada marca. As tendências parecem quase saídas do armário das mamães, com peças como cardigãs moderninhos e vestidos à anos 50. Para os meninos, que tal coletes parecido com o dos pais? Tudo isso sem perder de vista o lúdico e o conforto, para não atrapalhar na hora da brincadeira.

O cenário, em pleno Copacabana Palace, é uma graça, com personagens que fazem alusão ao filme Rio. Vai ter ainda minishow da cantora Jullie, que, entre outros trabalhos, é dubladora da personagem febre das meninas, Tinker Bell (Sininho, do Peter Pan).

O Visão da Moda 2011 também é solidário, com venda dos convites destinados à Rio Inclui, organização que se destina a melhorar as condições de vida e habitação de pessoas com deficiência.

Os convites custam R$120,00.

Visão Moda Teen & Kids 2011

Copacabana Palace Hotel

Dia 13 de junho a partir das 15h

Informações e reservas: (21) 3258-9671

Foto: catálogo Chicletaria