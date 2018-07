Paris é a cidade dos desfiles-espetáculo e em se tratando da Louis Vuitton, não poderia ser diferente. Quatro elevadores de verdade, no estilo antigo, eram abertos por homens caracterizados como porteiros de hotel, e traziam à cena as modelos. No time das tops as brasileiras foram maioria, com as presenças de Raquel Zimmerman, Izabel Goulart, Aline Weber, Isabeli Fontana e Bruna Tenório.

A coleção apresentou casacos estruturados com grandes punhos e botões, saias levemente abaixo dos joelhos e calça de montaria. Para dar o toque de sensualidade, vieram as cinturas marcadas, os vestidos estampados e as peças transparentes. As bolsas de mais destaque são as de mão e clutchs, que vêm com formato estruturado e materiais como verniz, croco, phyton e couro emborrachado E já tem lugar cativo entre os desejos da estação.

A polêmica ficou por conta de Kate Moss, que fechou o desfile em um maravilhoso look preto e um cigarro aceso nas mãos, dando uma tragada e outra entre as passadas largas na passarela. Podia passar sem essa…