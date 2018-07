Maior concorrente da Vogue no exterior, a revista Harper´s Bazaar, publicação da editora Hearst, desembarca em breve no Brasil.

A Harper’s tem origem americana e hoje é produzida na Austrália, Reino Unido, Turquia, Coréia, Grécia, Espanha, Rússia, Japão, China, entre outros cantos do mundo. Faltava mesmo a revista chegar aqui, não?

Quem adquiriu os direitos do título no país foi a Carta Editorial, que após perder a concessão da Vogue brasileira, mantém a revista RG, com highlights de estilo e lifestyle, mas ensaia sua volta triunfal no cenário das publicações fashion.

A Carta prevê primeira edição para novembro deste ano e se declarou interessada também na Esquire, revista masculina que no cenário internacional disputa leitores com a GQ, recém lançada em solo brasileiro.

