Para estrelar a campanha de inverno de sua marca homônima de acessórios pra lá de luxuosos, o italiano radicado em São Paulo Fabrizio Gianonne – famoso pelas suas criações com pedras brasileiras – escolheu ninguém menos que a top Fernanda Motta.

Com carreira internacional de prestígio, a modelo ficou conhecida pelo público brasileiro ao apresentar a versão brasileira do realityshow Next Top Model. A bela, que já declarou vezes ser fã de acessórios, também desenvolveu, em parceria com o designer, uma linha de 30 itens, dentre colares, pulseiras, anéis e até bolsas, carteiras e sapatilhas.

As fotos da campanha têm direção criativa de Théo Carias e cenário vintage e intimista, com atmosfera inspirada nos anos 50.

Rua Oscar Freire, 1149. Tel.: 3061-1868