Pra quem é fã de rock: o “dinossauro” do punk Marky Ramone (baterista da lendária banda que lhe empresta o sobrenome) fez parceria com a marca brasileira de eyewear Evoke: um modelo de óculos customizados estilosíssimos, em edição limitada. O modelo é o aviador, só que revisitado. As hastes de acetato são revestidas de couro, e a lente esquerda tem a assinatura do Ramone.

A festa de lançamento aconteceu terça, fechada para convidados, e veio junto com a comemoração dos 10 anos da marca. Teve a presença do próprio Mark (atacando de DJ), além do vocalista do Misfits, Michale Gravis.

Não é a primeira vez que a Evoke faz uma parceria de respeito no meio musical. O Sepultura já assinou também um modelo de óculos, e a equipe de design da grife chegou a desenvolver um modelo de guitarra para lendária norte-americana Gibson.

O Evoke by Marky Ramone vai estar nas lojas a partir do final de julho. Dá para reservar desde já pelo SAC.