Na última terça, no lounge da Vogue no SPFW, foi apresentado o projeto do próximo Fashion’s Night Out, aquela mobilização para estimular o consumo de moda. Chegando à sua terceira edição no mundo, o evento, com foco em Nova York mas acontecendo ao redor do globo, vai acontecer no dia 12 de setembro em São Paulo e logo depois, no dia 13, no Rio – nos EUA (foto), ele está marcado para o dia 8.

No dia do FNO, as lojas que participarem vão ficar abertas noite adentro, com algumas surpresas para os clientes, como consultoria com personal stylists renomados, e desfiles – e até lançamento de coleções. É esperada também a presença de celebridades e personalidades importantes do universo da moda, de estilistas a modelos, passando por fotógrafos, editores e stylists. Um verdadeiro happening do consumo.

Idealizado por Anna Wintour em 2009, com o objetivo de dar uma sacudida no mercado de moda de uns EUA que tentavam sair vagarosamente da recessão, o FNO foi promovido quase que simultaneamente por várias Vogues ao redor do mundo. Para os brasileiros, já estava dando saudades: no ano passado, por causa de mudanças estruturais na Vogue Brasil, não teve o evento por aqui.

Então, pode se jogar sem culpa nesta edição!

Foto: divulgação