A cidade de Indio, na California, a cerca de 200 quilômetros de Los Angeles, recebe desde 1999 o Coachella Festival, evento que reúne bandas e músicos consagrados do rock, jazz, R&B e eletrônico. A edição de 2011 aconteceu no último final de semana e trouxe atrações comoKanye West, The Strokes, Kings of Leon, Lauryn Hill, Scissor Sisters, Erick Morillo, Paul van Dyk, Duran Duran, Arcade Fire, entre outros…

Em sua décima segunda edição, o Coachella de 2011 foi um verdadeiro ponto de encontros de celebridades e trend setters. Vanessa Hudgens adotou visual neo hippie com direito a chapéu fedora, Dita von Teese desfilou looks diurnos (coisa rara em se tratando da diva burlesca) mas com seu glamour característico, Diane Kruger apostou na tendência da saia longa, Kate Bosworth foi de micro shorts jeans, Kelly Osbourne investiu no vestido de poás e por aí vai.

E esses foram apenas alguns nomes das belas que foram flagradas em looks super fresquinhos (a região árida e desértica pedia) mas com muito estilo. De tanto clique fashion, a música acabou ficando um pouco em segundo plano nas notícias. Acabou, mas ano que vem tem mais… E já tem gente se programando para o Coachella de 2012.

