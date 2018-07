Fãs da “literatura mulherzinha”, como os best-sellers “Os Delírios de Consumo de Becky Bloom” e “O Diabo Veste Prada” já podem se animar. Ainda este ano, no segundo semestre, o novo livro de Lauren Weisberg chegará às estantes brasileiras.

“Noite Passada no Chateau Marmont” tem o mundo da música como pano de fundo para as crônicas da vida a dois, com uma nutricionista e um músico. Isso mesmo, ao invés de amigas solteiras em busca de diversão, desta vez um casal é quem protagoniza as histórias bem-humoradas de Lauren.

Agora é esperar para matar a curiosidade.