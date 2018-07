A cobiçada marca italiana Missoni acaba de fechar parceria com as brasileiríssimas Havaianas para uma linha de sandálias com estampas coloridas e o característico ziguezague, marca registrada da grife. Serão lançados dois modelos de sandálias e uma alpargatas – o sapato de tecido é super usado no verão europeu.

O lançamento mundial será no dia 25 de junho e no Brasil será vendida apenas no Espaço Havaianas, em São Paulo.

Nada mal, comprar um Missoni a preço popular.