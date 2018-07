Mal as semanas de moda trouxeram o preview do próximo verão e já é tempo de a indústria têxtil ficar de olho no inverno 2012.

Em julho acontece a feira Première Brasil – extensão da famosa Première Vision francesa -, já em sua quarta edição. Expositores vão mostrar as próximas tendências em tecidos, aviamentos, lavagens e o que há de tecnologia na área. Indispensável para profissionais.

A Première tem também outros atrativos, tudo no que se refere ao what’s next. A Cartela de Cores, exibida em toda edição, estará exposta em tamanho gigante e também em kit para compra. O Fórum vai apresentar as principais tendências em resumo, enquanto a Conferência, apresentada por Pascaline Wilhelm, a diretora de moda da feira, terá uma perspectiva mais mercadológica, “decifrando” tendências e as esclarecendo para diversos segmentos (masculino, feminino, beachwear…).

Um mimo é a participação de Gustavo Lins no evento. Brasileiro, radicado em Paris e com sua própria marca de alta-costura – ele faz parte da exclusivíssima Chambre Syndicale parisiense – Gustavo desenvolveu as roupas das hostesses, confeccionadas mesclando técnicas francesas à produção nacional. Um luxo.

A Première Brasil reflete, junto aos já conceituados SPFW e Fashion Rio, a importância da área têxtil no País e em toda a América Latina – é a única que também tem expositores do próprio país, além dos franceses. A cadeia têxtil se organiza, trabalhando com o conceito de tendências a fim de uniformizar e profissionalizar o setor.

Fundamental para profissionais da área.

Dias 20 e 21 de julho

Transamérica ExpoCenter

Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues 387 – Santo Amaro

O evento é gratuito, mas as incrições precisam ser feitas no site.