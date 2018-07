É com esse tema, e na espera do Dia dos Namorados, que o 5º Fashion Day vai acontecer amanhã, dia 26 de maio, no Shopping Cidade Jardim. Os desfiles de várias grifes irão pontuar o dia, mostrando o que já é moda no inverno 2011 e pode ser encontrado nas vitrines. Inspirado na trilha sonora do filme Quando um homem ama uma mulher, o evento resgata o charmoso romance das antigas, da decoração ao make das modelos.

Essa edição vem com novidade: em vez de utilizar os corredores do shopping para espaço de desfiles, uma sala foi especialmente montada, com projeto (foto) da Pazetto Events Consulting. O mix de marcas do desfile é variado como o próprio shopping, e estará dividido em duas diferentes seções. Às 17h, a moda casual toma seu espaço, com marcas como Accessorize, Tigresse e Mixed, e aí incluindo moda teen e infantil. Às 20h, o chique e sofisticado entra em cena com marcas como Reinaldo Lourenço, H.Stern e Jimmy Choo. Ao todo, mais de 80 participarão do desfile.

A ideia do Fashion Day é aproximar as clientes ainda mais do shopping e traduzir tendências de maneira descomplicada. É também poder ver as novidades na passarela e encontrá-las logo depois, passeando pelos corredores do Cidade Jardim. Uma taça de Chandon – que será servida por todo o shopping – ajuda a arrematar a experiência.

Shopping Cidade Jardim

Av. Magalhães de Castro 12.000

Foto: Divulgação