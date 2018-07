Coleções à parte, nada chamou mais a atenção nesse Fashion Rio que suas participações superespeciais. Ofuscando até mesmo Deborah Secco em tempos de sua personagem Natalie, a transsexual Lea T., o ambíguo Andrej Pejic e o Zombie Boy Rick Genest deram o que falar na semana passada.

Quando Lea entrou na passarela na última quarta, pela Blue Man, a sala de desfile inteira se contorcia de curiosidade nas cadeiras. Se sua primeira entrada foi de shortinho, na última aparição arrancou suspiros e gritinhos ao caminhar segura em um micro biquíni. “É, no começo todo mundo fazia essa cara”, disse uma simpática Lea ao repórter do site FFW, depois de descrever como fazia para ajustar o sexo dentro do biquini.

Filha do jogador Tonico Cerezo, Leo nasceu em BH e mudou-se para a Itália aos 5 anos. Conheceu Riccardo Tisci, estilista da Givenchy, e acabou virando sua grande amiga, quando ele tinha apenas sua marca homônima – é dele que vem o T. de Lea. A fama chegou de imediato depois da campanha da Givenchy em 2010.

Na Ausländer, a última marca a desfilar no Fashion Rio, no sábado, a expectativa girava em torno de dois convidados que são a cara da ironia cool da marca.

Andrej Pejic, 19 anos, de longos cabelos loiros e traços andróginos, transita perfeitamente entre o personagem masculino e o feminino em editoriais e desfiles mundo afora. Estrelou as campanhas desse verão de Jean-Paul Gaultier e Marc Jacobs. Por aqui, surgiu na passarela de saia longa transparente e o mesmo salto anabela altíssimo que as meninas usavam. Na segunda entrada, camisa polo, saia preta e botas pesadas sugerem ainda maior confusão de gênero. Pejic nasceu na Bornia-Herzegovina, e chegou a enfrentar com a família a guerra da região nos anos 1990, antes de se estabelecer como refugiado na Austrália. Depois de terminar o colegial, recebeu um convite de seu agente para desfilar na Europa.

Já Rick “Rico” Genest, o Zombie Boy – ele tatuou praticamente o corpo inteiro como um esqueleto – saiu de casa aos 17 anos para viver na cena punk-underground, e nas ruas, de Montreal. Foi Nicolas Formichetti (da Vogue Hommes Japan e o novo diretor criativo da Thierry Mugler, mas mais conhecido por ser o stylist por trás de Lady Gaga) quem o descobriu via Facebook e o achou perfeito para a campanha da linha masculina da Mugler. Conquistando também a poderosa diva pop, virou febre no clipe de Born This Way. Rico surgiu na passarela da Ausländer com as luzes todas apagadas, carregando as palavras luminosas “Young Blood”. Depois, num look comportado, de cardigã cinza e calça preta.

“Eu simplesmente me apaixonei pelo estilo em que ele vive”, confessou Formichetti a respeito do Zombie Boy à Hint Magazine. “De um modo que faz a história dele parecida com a de Gaga, em que não há volta. Você faz o que acredita. Você é aquilo, é o que você está criando.”

Alguém duvida que isso se aplica a esses três personagens?

Foto: site FFW