A tradicional Lita Mortari é conhecida por suas roupas sofisticadas de ar um tanto sóbrio. Para ampliar seu público, há cerca de um ano foi criada a Lita 11, segunda etiqueta da marca, com um estilo mais fresh e jovem, com foco em looks de trabalho e produções mais descontraídas. As peças da linha eram vendidas nas mesmas araras de sua “loja mãe”, mas a marca cresceu e recentemente ganhou espaço próprio, no segundo andar da loja da grife na Rua Bela Cintra.

A nova área dedicada à marca é cheia de bossa e vende, além das roupas, objetos de decoração e mobiliário do estúdio Super Limão (já queridinho dos antenados), joias de Camila Sarpi e quadros do artista plástico Dalmau, entre outros produtinhos exclusivos e limitados. Um sopro de novidade em pleno Jardins.

Rua Bela Cintra, 2195, Jardins, Tel. (11) 3064 3021