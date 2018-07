E que venha o próximo Fashion’s Night Out

Na última terça, no lounge da Vogue no SPFW, foi apresentado o projeto do próximo Fashion’s Night Out, aquela mobilização para estimular o consumo de moda. Chegando à sua terceira edição no mundo, o evento, com foco em Nova York mas acontecendo ao redor do globo, vai acontecer no dia 12 de setembro em São Paulo

Por Estadão