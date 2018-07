Vamos encarar com bom humor. Mas a verdade é que o universo conspira contra quem faz dieta. Isso é fato. Um assédio alimentar de dimensões impressionantes está em todo o lugar e até no ar que você respira. Já parou para pensar sobre isso?

Pois bem. Vamos lá. Experiente começar uma reeducação alimentar. Minutos depois – eu disse minutos – inicia-se a sessão “deixa eu ver se realmente você vai conseguir”.

Luminosos em fachadas de redes de fast food, promessas de promoção de comida (isso existe) e mil e uma guloseimas estampadas em cardápios começam conspirar contra o seu novo desafio. Definitivamente o mundo não foi criado para que as pessoas emagreçam. Ao contrário: tudo a nossa volta sugere que comilança é sinônimo de prosperidade.

A tormenta se inicia ainda em casa. Os filhos pequenos amam pizza. Ainda que você tente educa-los a comer apenas brócolis e cenoura, não tem jeito. Na escola, amigas, sempre tem um coleguinha que leva salgadinho. Aquele mesmo que você tentou evitar que seu filho experimentasse.

Eu, por exemplo, pulei várias vezes os corredores das “guloseimas” nos supermercados. Hoje, os meninos, ainda que comam bem, pedem isso ou aquilo porque provaram na escola ou em uma festinha.

“Mãeeeee, verdura não. Verdura nãoooo”, costuma dizer Rodrigo, 2 anos. Ou ainda: “Eu tenho alergia a fruta, verdura e a tudo que é verde”, afirma Fernando, 4 anos, para vetar qualquer alimento do tipo em seu prato.

No caso do marido, eu considero mais fácil. Basta você falar para ele que a barriga aumentou um pouco e que está na hora de ele se cuidar mais. Pelo menos, comigo deu certo. Portanto, nada de almoços ou convescotes regados a espumantes e vinho. E a cerveja? Só para visitas. Ô maldade!

Enfim, chega a hora de sair de casa. E aparecem outros dragões a serem enfrentados.

A caminho do trabalho eu passo – imagino que vocês também – por inúmeros restaurantes e redes de fast food que nos testam o tempo todo. Meu escritório – para ajudar – fica em um centro comercial com uma dezena de restaurantes que disseminam a comilança geral e irrestrita.

Ontem mesmo me deparei com o cartaz abaixo, perto do meio-dia, quando meu estômago começava a roncar e o “lado escuro da força” falava: “Batata frita, frango frito”. Que ódio.

Peraí? Promoção de comida. Pode isso???? NÃOOOO. É ou não assédio alimentar???

Eu também costumo viajar bastante a trabalho. Nas salas de espera, o cardápio é o de engorda. Soma-se a isso a ansiedade, provocada pelos atrasos, e lá se vai a medida certa: pão de queijo, enroladinho de presunto e queijo, croissant , folhados, pastéis e calzones. Nas salas Vips, por exemplo, espera significa comer de forma voraz, quase primitiva.

E, no caso das viagens de avião, as turbulências não são as únicas tormentas que temos que enfrentar. As empresas aéreas trabalham contra quem está de dieta. Duvida?

Em plena era da alimentação saudável elas servem batatinha frita, lanches hiper calóricos, refrigerantes e, claro, as balinhas. Nossa, devo confessar, amo balinhas. (Não se decepcionem comigo. Sou humana). E como é difícil resistir quando a aeromoça passa com aquela maldita cestinha. “Senhora, balas?” Aiiiiiii.

Não pensem que o perrengue para por aí. Depois que você enfrenta as tentações em casa, a caminho do trabalho, na viagem a trabalho… Ainda tem de driblar os almoços de trabalho. Quase sempre, eles ocorrem em restaurantes incríveis com pratos fantásticos e calorias abundantes.

Geralmente, quem almoça com você não está nem aí para dieta e pede o prato mais suculento. Resultado: estresse elevado à enésima potência.

Depois de tudo isso você recebe, já no final do dia, uma mensagem pelo celular. “Amiga, aniversário do Edu amanhã. Não aceito furo.” Ai, você pensa. “Bom. Não posso faltar mesmo. É o marido da minha melhor amiga. Vou beber água à noite inteira.”

Doce ilusão. O garçom passa a festa exibindo e oferecendo crepes suculentos, pizzas com bordas de catupiry e taças e taças de vinho espumante. Você, então, fraqueja. Acaba cometendo, aqui e ali, uma escapadela.

E pensa: “Amanhã eu compenso com ginástica.” Só que no dia seguinte você acorda mais pesada e descobre que não pode malhar porque terá um dia mais duro de trabalho. E tudo começa de novo. Eu sei. É difícil. Enfrentar uma dieta é ignorar o assédio do mundo de petiscos, guloseimas e delícias culinárias que se apresentam provocativamente no nosso dia a dia.

Mas vale a pena. O segredo é pensar na calça 38, na cintura 60 e poucos centímetros. E ter na sempre – SEMPRE MESMO – na bolsa seu arsenal de defesa: o detalhado plano alimentar e, principalmente, as barrinhas, castanhas, frutas, e todos os lanchinhos saudáveis que seu nutricionista sugeriu para espantar o assédio e sua propaganda.

Se isso não for o suficiente, olhe com atenção para as vitrines das lojas femininas com suas modelos magrelas de plástico, com ofertas atraentes e que, de certa forma, neutralizam o efeito comilança e trazem o nosso sonho de volta: depois da calça 38, quem sabe vestir a calça 36 e afinar ainda mas a cintura.

Mas se você não chegou lá, paciência. Olhar a vida com humor é ainda a nossa melhor dieta. Com a cumplicidade que une esse blog aos seus vigilantes, vamos proclamar: Xô calorias!!! Xô assédio alimentar!!!