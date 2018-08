Tira daqui, esconde dali e super valoriza acolá. Que atire a primeira pedra uem não quer parecer mais magra durante o verão. Seja para alongar a silhueta ou aparentar alguns quilos a menos, a personal stylist Juliana Parisi, da capital paulista, separou 5 artifícios simples para parecer com tudo mais em cima do que a teimosa balança que insiste em subir.

Põe pra dentro

O truque é simples, coloque as blusas por dentro. Esse estilo já está em alta pelo uso dos bodys que estiveram bem em alta nos últimos tempos. Então, usar a blusa por dentro da calça ou pelo menos presa na parte da frente já ajuda a destacar a cintura, alonga as pernas e assim valorizar a silhueta.

Um blusa por fora dá um resultado visualmente mais achatadado e assim o tronco fica mais comprido e as pernas mais curtas, por isso a dica é bem simples, mas muito eficaz.

Juliana ainda alerta para o uso de blusas um pouco mais soltinhas, com um leve blusê, para não marcar as gordurinhas a mais. “Mas cuidado para não exagerar. Comprar um numero a mais do que o corpo dá efeito reverso, mesmo com alguns quilinhos a mais é ideal usar o tamanho exato sempre”, diz.

Suba no salto!

Para fazer a perna parecer mais longa os bicos finos são uma boa saída. “Mesmo com saltos baixos ou nenhum salto, no caso das sapatilhas, vale a pena investir no bico fino”, comenta a especialista.

Valorize o decote

Valorize o que se tem de melhor. Se a região do colo é bacana vale abusar dos decotes mais amplos que ajudam a alongar a parte superior do corpo. “O contrário pode fazer parecer ter mais seios e consequentemente ficar com a parte superior do corpo visualmente maior”, afirma Juliana Parisi.

Com que calça eu vou?

As calças tipo skinny e retas são mais indicadas para quem tem pernas finas e está com a silhueta mais em dia. Já a flare ou pantalona são modelos que valem a pena procurar e investir já que disfarçam pernas grossas e quadril largos, alongam e equilibram a silhueta. Esses modelos mais largos na parte de baixo são a impressão da mulher ser mais alta e mais magra. “Mas todas podem usar, inclusive as baixinhas, mas não pode esquecer de investir no salto para potencializar o efeito”, aconselha a consultora de imagem.

E se esfriar?

Mesmo nos dias quentes é possível que esfrie em algumas regiões no final do dia. Para isso, a dica são os modelos mais curtos de casacos, blazers e jaquetas criam uma linha na cintura valorizando a região, deixam as pernas em destaque e com a silhueta mais longilínea. Já os casacos e blazer mais longos achatam a silhueta, escondendo boa parte das pernas.

Até semana que vem!